Ukraina: Mer: atak lotniczy na Tarnopol

Rosyjska armia przeprowadziła atak lotniczy na Tarnopol w zachodniej części Ukrainy; w mieście było słuchać eksplozję - poinformował w poniedziałek nad ranem portal Ukraińska Prawda, cytując mera tego miasta, Serhija Nadała.

Nie podano więcej informacji na temat tego ataku.

Serhij Nadał zaapelował do mieszkańców Tarnopola, by udali się do schronów.