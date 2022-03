Ukraina: Mer Boryspola wezwał cywilów do opuszczenia miasta

Mer Boryspola w obwodzie kijowskim Wołodymyr Borysenko zaapelował we wtorek do cywilnej ludności miasta, by z niego wyjechała. Wskazał, że wokół toczą się walki z siłami rosyjskimi, a im mniej cywilów jest w mieście, tym łatwiejsze są działania armii ukraińskiej.

"Nie ma niezbędnej potrzeby, żeby być w mieście, wokół już trwają walki" - powiedział Borysenko w nagraniu wideo opublikowanym na Facebooku: https://www.facebook.com/borysenkoboryspil/videos/693336965045113/.

Podkreślił, że "jak pokazuje przykład tych miast, gdzie już trwają walki, im mniej ludzi jest w mieście, tym łatwiej mogą działać siły zbrojne".

"Apeluję do ludności cywilnej o rozsądek" - dodał mer i wezwał, by "w miarę możliwości wyjechać z miasta".

Wskazał, że dotyczy to także tych, którzy ewakuowali się z innych regionów Ukrainy. Ludzie ci będą wysyłani dalej, na zachodnią Ukrainę, gdzie jest "względnie bezpiecznie" - powiedział Borysenko.

W Boryspolu, położonym ok. 40 km od Kijowa, znajduje się międzynarodowy port lotniczy, największy na Ukrainie.