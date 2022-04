Ukraina: Mer Buczy wzywa radnych, pracowników służb komunalnych i lekarzy do powrotu

Burmistrz Buczy Anatolij Fedoruk wezwał we wtorek w nagraniu opublikowanym na Facebooku lokalnych radnych, pracowników służb komunalnych i socjalnych oraz lekarzy do powrotu do miasta.

"Będę miał wielką prośbę do moich kolegów, radnych miasta Bucza. W tym tygodniu musimy wrócić do miasta, abyśmy od poniedziałku mogli pracować jako organ przedstawicielski" - zaapelował Fedoruk.

https://tinyurl.com/5hyxe9a7

Poprosił również o powrót pracowników przedsiębiorstw komunalnych, socjalnych i lekarzy, argumentując to koniecznością odbudowy infrastruktury krytycznej i zorganizowania pomocy humanitarnej.

Fedoruk wyraził nadzieję, że w ciągu półtora tygodnia mieszkańcy Buczy znów będą mieli prąd i gaz.