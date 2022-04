Ukraina: Mer Charkowa: nie ma potrzeby scentralizowanej ewakuacji miasta

Nie ma potrzeby scentralizowanej ewakuacji z Charkowa - powiedział w środę mer miasta Ihor Terechow w oświadczeniu wideo opublikowanym w komunikatorze Telegram.

"Charków jest dobrze uzbrojonym miastem gotowym do obrony. Ani administracja wojskowo-cywilna, ani wojsko, ani ja, jako mer Charkowa, nie widzimy potrzeby scentralizowanej ewakuacji z Charkowa" - ocenił Terechow. (https://t.me/ihor_terekhov/311)

"Nadal jesteśmy ostrzeliwani z artylerii z ziemi i bombardowani z powietrza. Wróg jest w stanie wojny z naszym narodem. Dlatego świętym prawem każdego człowieka jest decyzja, czy wyjechać, czy nie. Ja i cały nasz zespół jesteśmy na swoich miejscach. Pracujemy w pełnym wymiarze" - dodał mer.

Wcześniej w środę wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk wezwała mieszkańców obwodów charkowskiego, donieckiego i ługańskiego do ewakuacji.

"Jest to konieczne teraz, bo potem ludzie znajdą się pod ostrzałem i będą narażeni na ryzyko utraty życia. Nie będą mogli nic na to poradzić, a my nie będziemy mogli pomóc. Ponieważ wstrzymanie ognia będzie prawie niemożliwe. Należy się ewakuować, dopóki jest to jeszcze możliwe" - zaapelowała Wereszczuk, cytowana przez portal Ukrainska Prawda.