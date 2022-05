Ukraina: Mer Charkowa: w kraju nie ma miejsca dla partii prorosyjskich

Po tym co w Charkowie i na Ukrainie zrobili Rosjanie, w naszym kraju nie ma już miejsca dla partii prorosyjskich - powiedział w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla portalu zn.ua mer Charkowa Ihor Terechow.

"Charków i cały wschód Ukrainy tak się zradykalizowały w stosunku do Rosji, że w tej kwestii daleko w tyle pozostawiliśmy zachód naszego kraju" - ocenił samorządowiec. "Wojna nauczyła nas też solidarności, staliśmy się twardsi wobec wrogów, ale bardziej wrażliwi wobec swoich" - dodał, oceniając konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

"Mimo straszliwych strat, bólu i żalu mieszkańcy Charkowa pokazali wszystkim Ukraińcom przykład niezniszczalności i solidarności. Wyszli, aby usuwać ślady zniszczeń w centrum miasta, oczyszczali drogi i pomagali sobie nawzajem. Pod ostrzałem robotnicy komunalni wywozili śmieci, naprawiali zniszczoną infrastrukturę, sieci elektryczne, sadzili kwiaty na miejskich klombach" - wymienił Terechow.

Wspominając początek inwazji zaznaczył, że "dla wszystkich był to szok i najtrudniejszy moment, ponieważ nikt nie mógł nawet pomyśleć, że coś takiego jest możliwe, że w XXI wieku można rozpętać taką wojnę". "Od rozpoczęcia inwazji około 30 proc. mieszkańców opuściło miasto; dziś codziennie wraca od dwóch do pięciu tysięcy osób" - dodał Terechow.

"Energia niezniszczalnego miasta dodawała sił armii ukraińskiej, która rozpoczęła kontrofensywę z obwodu charkowskiego" - wskazał.

Mówiąc o najważniejszych zadaniach, jakie stoją przed władzami miasta po uwolnieniu Charkowa spod rosyjskich ataków, mer zaznaczył, że głównym zadaniem jest "zapewnienie ludziom pracy i życia w normalnych warunkach". "Ludzie zaczynają wracać do miasta, dlatego ponownie uruchamiamy transport publiczny, konieczne jest też stworzenie warunków do rozpoczęcia pracy. Miasto musi na powrót nabrać rozpędu" - powiedział Terechow.

"Dziś jesteśmy zobowiązani do stopniowego odchodzenia od pomocy humanitarnej i stawania na własnych nogach. Jak to zrobić? Ludzie muszą zarabiać pieniądze, gospodarka musi się kręcić. Dzisiaj rozmawiałem z deweloperami, już zaczynamy budowę; nie wolno nam zwlekać" - poinformował.

Mer Charkowa zaznaczył, że chociaż w kraju nadal trwa wojna, nie można odkładać procesu odbudowy zniszczonych miast. "Musimy zrestartować gospodarkę, transport, musimy budować, musimy już przygotowywać miasta na zimę" - podkreślił. "Jeśli budżet nie zostanie uzupełniony, to dojdziemy do momentu, w którym nie będzie z czego płacić emerytur i pensji, za co kupować paliwo i inne materiały" - dodał.

Mówiąc o przyszłości Ukrainy Terechow zaznaczył, że rozwój biznesu zależeć będzie od jakości systemu bezpieczeństwa kraju. Sytuację Ukrainy porównał do Izraela, gdzie mimo nieustannego zagrożenia "przecież nieprzerwanie toczy się biznes".