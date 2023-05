Ukraina: Mer Kijowa: otrzymaliśmy od Warszawy pierwszą partię wagonów metra

Do Kijowa przybyła pierwsza partia wagonów metra z Warszawy - poinformował w czwartek mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Wagony, które w Warszawie wycofano z eksploatacji będą użyte do napraw kijowskiego metra, bowiem należą do tej samej serii.

Warszawa przekazuje je bezpłatnie, a do Kijowa trafi łącznie 60 wagonów. "Jest to znacząca pomoc dla metra w Kijowie, bowiem 80 proc. składu wyprodukowano w ZSRR; analogiczne wagony używane są w metrze warszawskim" - napisał Kliczko na serwisie Telegram. (https://t.me/vitaliy_klitschko/1944)

Zaznaczył, że przekazane wagony będą służyć przede wszystkim jako zasoby części zamiennych. "Pomoc naszych polskich przyjaciół zapewni sprawną pracę metra kijowskiego, bezpieczeństwo ruchu pojazdów i przewozów pasażerskich" - podkreślił Kliczko.