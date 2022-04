Ukraina: Mer Kijowa wzywa Zachód do zerwania wszelkich powiązań handlowych z Rosją

Witalij Kliczko, mer ukraińskiej stolicy wezwał we wtorek Europę do zerwania wszelkich więzów handlowych z Rosją, argumentując, że napędzają one wojnę - podała agencja informacyjna Reutera.

"Każde euro, każdy cent, który otrzymujecie z Rosji lub wysyłacie do Rosji, ma na sobie krew, to są krwawe pieniądze. A krew na tych pieniądzach jest ukraińska, krew narodu ukraińskiego" - powiedział Kliczko, który za pośrednictwem połączenia wideo przemawiał na konferencji burmistrzów z obszaru Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE).

Mer ukraińskiej stolicy stwierdził, że w miastach satelickich Kijowa, skąd w ostatnim tygodniu wycofali się Rosjanie, doszło do "ludobójstwa Ukraińców".