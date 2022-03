Ukraina: Mer Kliczko: w Kijowie wznawiamy naukę zdalną

W Kijowie wznawiane jest od poniedziałku nauczanie w szkołach, lekcje prowadzone są online - poinformował mer stolicy Witalij Kliczko. Z powodu rosyjskiej inwazji w dwóch obwodach Ukrainy całkowicie zawieszono działanie szkół - przekazał w poniedziałek resort edukacji.

Wznawiane nauczanie w Kijowie będzie "lepiej przystosowane do obecnych warunków" i prowadzone za pomocą "różnych platform edukacyjnych" - zapowiedział Kliczko w niedzielę w komunikacie na Telegramie (https://t.me/vitaliy_klitschko/1326).

"Dzisiaj ważnym zadaniem jest to, by nawet w tak trudnych warunkach stanu wojennego miasto żyło i pracowało" - podkreślił mer ukraińskiej stolicy. "Chcą nas zastraszyć, ale to się nie uda" - dodał.

Ukraiński minister edukacji Serhij Szkarłet przekazał z kolei w poniedziałek, że z powodu "napiętej sytuacji bezpieczeństwa" całkowicie nie działają placówki edukacyjne w dwóch z 24 obwodów Ukrainy; nie podał szczegółów. Brakuje też informacji o działaniu szkół w jednym z obwodów, ponieważ toczą się w tam walki - dodał we wpisie na Telegramie (https://t.me/SerhiyShkarlet/752).

W dziewięciu obwodach nauka w części lub we wszystkich szkołach odbywa się zdalnie, uczniów wysłano na wakacje lub czasowo zawieszono zajęcia - wyliczył dalej Szkarłet.

Minister przypomniał, że na Ukrainie funkcjonuje ogólnokrajowa platforma internetowa do nauki zdalnej, a lekcje w formie wideo są też emitowane w kilku kanałach telewizyjnych.

Szkarłet podkreślił, że dzieci, które musiały opuścić swoje domy i znajdują się w innych regionach Ukrainy mogą korzystać z nauki w miejscach, gdzie czasowo przebywają.