Ukraina: Mer Kliczko: wojska rosyjskie mordują cywilów i niszczą podkijowskie miasteczka

Mer Kijowa Witalij Kliczko powiadomił w poniedziałek, że w pobliżu ukraińskiej stolicy toczą się zacięte walki, a rosyjskie wojska celowo zabijają cywilów i niszczą miasteczka obwodu kijowskiego - Buczę, Hostomel, Worzel i Irpień.

"Pod Kijowem trwają zacięte walki. Ze szczególną wściekłością wróg niszczy Buczę, Hostomel, Worzel, Irpień. Celowo zabijani są cywile. Zginął wójt gminy hostomelskiej Jurij Pryłypko, kiedy rozdawał chleb i leki. To mój kolega, którego dobrze znałem ze Stowarzyszenia Miast, z naszej współpracy. Wieczny odpoczynek" - powiedział Kliczko na nagraniu wideo opublikowanym w komunikatorze Telegram.

Kliczko zapewnił, że Kijów wysyła pomoc humanitarną do innych miast na Ukrainie. "Kijów wysłał pomoc humanitarną do Czernihowa. Próbujemy dostarczyć (ją) do Buczy i Hostomla. (...) Stolica przygotowuje się do obrony. Razem damy radę! Chwała Ukrainie! - oświadczył mer.