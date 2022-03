Ukraina: Mer Lwowa: kolejny atak rakietowy na miasto

We Lwowie doszło do kolejnego ataku rakietowego - poinformował w sobotę mer miasta Andrij Sadowy. Wcześniej portal Hromadske podał, że we Lwowie znów słychać eksplozje.

"Jeszcze jeden atak rakietowy na Lwów" - napisał Sadowy na swoim kanale na komunikatorze Telegram: https://t.me/s/andriysadovyi.