Ukraina: Mer Lwowa: Potrzebne mieszkania dla uchodźców z innych części Ukrainy, którzy nie mają gdzie wrócić

We Lwowie jest 150 tys. uchodźców, niektórzy nie mają gdzie wrócić, dlatego są gotowi kupić tu mieszkania. Po wojnie, we Lwowie zostanie ok. 50 tysięcy z nich. Budowa mieszkań wyniesie 800 mln euro. Mamy możliwości budowalne, ale pozostaje pytanie o finanse - mówi PAP mer Lwowa Andrij Sadowy.

Mer Sadowy powiedział w rozmowie z PAP i Polskim Radiem, że podczas sesji rady, "przegłosowany został program zwiększenia finansowania przeznaczonego na bezpieczeństwo uczniów, tak aby od 1 września wszystkie dzieci mogły pójść do szkoły, w której będą schrony".

Mer mówił, że w sumie w czasie wojny przez Lwów przeszło 5 milionów uchodźców, dwa miliony mieszkały tutaj dzień lub dwa, bo często ludzie jechali dalej do Europy.

"200 tysięcy mieszkało tu dłużej niż dwa miesiące. W ciągu ostatniego miesiąca część z nich wróciła do Kijowa i do innych miast. Obecnie we Lwowie jest 150 tys. uchodźców z czego część mieszka w 70 lwowskich szkołach" - poinformował.

"To trudna sytuacja i często rozmawiam z tymi ludźmi. Mają nadzieję, że powstaną państwowe programy wsparcia dla nich, bo niektórzy nie mają gdzie wrócić. Dlatego są gotowi kupić tu mieszkania" - dodał. Zdaniem Sadowego, "po wojnie we Lwowie zostanie około 50 tysięcy z nich. W przeliczeniu na powierzchnie mieszkalną to milion metrów kwadratowych, a budowa tych mieszkań wyniesie 800 mln euro. Mamy możliwości budowalne, ale pozostaje pytanie o finanse".

Mer Lwowa pytany był przez PAP, co stanie się z uchodźcami przebywającymi w szkołach, kiedy 1 września zacznie się rok szkolny. "Przebudujemy część obiektów komunalnych, które nie są używane. Mamy budynki, które można przystosować. 1 września szkoły będą gotowe dla uczniów. To nie będzie proste, ale nie ma rady, bo dzieci to nasz priorytet" - powiedział.

Poinformował także, że 4 i 5 lipca w Lugano w Szwajcarii odbędzie się bardzo ważne dla Ukrainy spotkanie. Będą na nim przedstawiciele rządów Ukrainy, Polski oraz liderzy innych krajów. "Będą tam rozmawiać o programie wsparcia Ukrainy" - powiedział.

Ze Lwowa Olga Łozińska