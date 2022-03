Ukraina: Mer Lwowa: w mieście jest już ponad 200 tys. uchodźców z innych części kraju

We Lwowie jest już ponad 200 tys. uchodźców z innych części Ukrainy - poinformowała w sobotę telewizja CNN, cytując mera Lwowa Andrija Sadowyja. Oznacza to, że osób, które zbiegły przed rosyjską inwazją do Lwowa jest dwa razy więcej niż się wcześniej spodziewano - zauważa stacja.

"Populacja miasta Lwowa wynosi jeden milion. Teraz gościmy tu kolejne nowe miasto. Na ukraińskich uchodźców w mieście wydajemy milion dolarów dziennie" - mówił dla amerykańskiej telewizji Sadowyj.

Burmistrz relacjonował, że na miejscu uchodźcom pomaga wiele międzynarodowych organizacji, a miasto, by wszystkich pomieścić, otworzyło dla nich szkoły, teatry i hale sportowe. Ponadto wielu mieszkańców Lwowa gości uciekinierów z innych części kraju w swoich prywatnych domach - dodał.

Rozmówca CNN przekazał, że Lwów również angażuje się w przesyłanie pomocy innym miastom na wschodzie Ukrainy.