Ukraina: Mer Mariupola: miasto jest okrążony i bezlitośnie atakowane przez siły rosyjskie

Mer miasta Wadym Bojczenko poinformował w sobotę rano, że Mariupol jest "okrążony i bezlitośnie atakowany" przez siły rosyjskie. "Naszym priorytetem jest zawieszenie broni, (...) by ustanowić korytarze humanitarne" - dodał mer, cytowany przez AFP.

Zawieszenie broni jest konieczne, by "przywrócić funkcjonowanie podstawowych infrastruktur i ustanowić korytarze humanitarne, by sprowadzić żywność i leki do miasta" - wyjaśnił Bojczenko

Miasto pozostaje bez wody i elektryczności.

W piątek mer apelował, by Mariupol znalazł się na liście miast, gdzie utworzone będą korytarze humanitarne.