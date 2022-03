Ukraina: Mer Sławutycza potwierdził, że miasto jest okupowane przez wojska rosyjskie

Mer Sławutycza w obwodzie kijowskim, Jurij Fomiczew potwierdził w sobotę, że miasto jest okupowane przez wojska rosyjskie. Poinformował także o śmierci trzech mieszkańców.

"Sławutycz jest od dnia dzisiejszego pod okupacją" - powiedział Fomiczew w nagraniu wideo opublikowanym na Facebooku. Zapewnił, że obrońcy odrzucili ultimatum Rosjan, jednak siły okazały się nierówne i gdy wróg zaczął ostrzeliwanie dzielnic mieszkalnych "podjęto decyzję, by nie osłaniać się mieszkańcami cywilnymi i by nie wchodzić do miasta".

Dodał, że trwają ustalenia w sprawie korytarzy humanitarnych, tak by wszyscy, którzy tego chcą, mogli opuścić miasto.

Poinformował także, że potwierdzono śmierć trzech mieszkańców.

Podkreślił, że mieszkający w Sławutyczu specjaliści muszą zapewnić rotację personelu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Rosyjskie wojska zajęły obiekt jądrowy w pierwszym dniu zbrojnej agresji na Ukrainę 24 lutego.

Wypowiedź Fomiczewa ukazała się na Facebooku w sobotę wieczorem: https://www.facebook.com/watch/?v=700834567615838.

Sławutycz liczy ok. 25 tys. mieszkańców i jest położony w północnej części obwodu kijowskiego, niedaleko granicy z Białorusią. Miasto zostało zbudowane po katastrofie w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej dla jej pracowników; wcześniej pracownicy mieszkali w mieście Prypeć, skażonym w wyniku katastrofy.