Ukraina: Mer Sławutycza w obwodzie kijowskim: miasto zablokowane, Rosjanie są obok

Wróg jest obok nas – poinformował w środę mer Sławutycza w obwodzie kijowskim Jurij Fomiczew. Miasto jest zablokowane i nie da się do niego dostarczyć pomocy humanitarnej, ani zorganizować ewakuacji ze względu na zagrożenie ostrzałem rosyjskim.

Fomiczew poinformował, że Rosjanie ostrzelali posterunek, ale "siły ukraińskie odparły wroga". "Zdajemy sobie sprawę, że przeciwnik jest blisko i sytuacja jest bardzo trudna" - dodał. (https://www.facebook.com/watch/?v=1607771019587133)

Mer uprzedził mieszkańców, by mieli naładowane telefony, zapas wody, przygotowane dokumenty i rzeczy do ewakuacji. Zaapelował także do nich, by nie lekceważyli sygnałów alarmowych o groźbie ostrzału, zwłaszcza gdy są na ulicy i np. stoją w kolejce po produkty spożywcze.

Sławutycz liczy ok. 25 tys. mieszkańców i jest położony w północnej części obwodu kijowskiego, niedaleko granicy z Białorusią. Miasto zostało zbudowane po katastrofie w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej dla jej pracowników; wcześniej pracownicy mieszkali w mieście Prypeć, skażonym w wyniku katastrofy.