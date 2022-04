Ukraina: Mer Witalij Kliczko do kijowian: nie wracajcie jeszcze do stolicy

Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował w poniedziałek do mieszkańców ukraińskiej stolicy, którzy opuścili miasto z powodu wojny, by wstrzymali się z powrotem przynajmniej do końca tego tygodnia.

"Jeśli macie taką możliwość, odłóżcie swój powrót do Kijowa o kilka dni. Prośba, by odłożyć powrót do końca tego tygodnia. Później będziemy mogli jasno powiedzieć (kiedy można wrócić)" - powiedział Kliczko cytowany przez portal informacyjny Ukrainska Prawda.

Mer ukraińskiej stolicy wyjaśnił, że w wyzwolonych miejscowościach obwodu kijowskiego obowiązuje całodobowa godzina policyjna, a na przedmieściach Kijowa jest wiele niewybuchów pozostawionych przez Rosjan.

"Ponadto, mimo że nasza obrona przeciwlotnicza działa dość skutecznie, nie wykluczamy, że jeszcze może dojść do ataków rakietowych na stolicę Ukrainy" - dodał.