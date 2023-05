Ukraina: Mieszkańcy Kijowa po nocnym nalocie dronów: rosyjska armia potrafi walczyć tylko z cywilami

To ślady działania rosyjskiej armii, która kolejny raz pokazuje, że potrafi walczyć tylko z cywilami – powiedzieli PAP w niedzielę mieszkańcy budynków, na które spadły odłamki dronów, zestrzelonych podczas nocnego, zmasowanego ataku na stolicę Ukrainy, Kijów.

Jeden z takich bezzałogowców został zestrzelony nad Dzielnicą Peczerską w centrum miasta. Jego części spadły na pięciokondygnacyjny blok, uszkadzając mieszkania na ostatnim piętrze i zaparkowane wokół budynku samochody.

"Co się tutaj stało? To rosyjska armia po raz kolejny pokazuje, że nie potrafi walczyć z przeciwnikiem na polu boju, za to potrafi walczyć przeciwko ludności cywilnej" - mówi pani Oksana, która przed chwilą podpisała na ławeczce przed blokiem policyjny raport z wydarzeń ostatniej nocy.

Na dachu jej domu dwóch strażaków oczyszcza gruzy, wyciągając z nich metalowe odłamki drona. Na dole dozorcy usuwają z chodnika resztki cegieł i zamiatają rozbite szkło z okien. Wokół stoją karetki, wozy straży pożarnej i pogotowia energetycznego. Policjanci ogrodzili teren biało-czerwoną taśmą.

Oksana nie wie, czy ludzie, w których mieszkanie trafiły odłamki, byli podczas ataku w środku. Policjanci również nie udzielają żadnych informacji na ten temat.

"Wybuch słyszałam około godziny 2. Rano wyszłam na dwór i zobaczyłam, że spadające cegły uszkodziły mi samochód. Tak samo jak pozostałe samochody, które codziennie tu parkują" - opowiada PAP.

W Dzielnicy Sołomiańskiej strażacy i policja zakończyli już prace ratunkowe i śledcze. Kawałek drona spadł tutaj na budynek Ukraińskiego Stowarzyszenia Niewidomych. Na drugim piętrze widać ogromną dziurę w ścianie i ślady po pożarze.

Przed kawiarnią na dole, która także została zniszczona, siedzi dwóch mężczyzn. Proszeni przez PAP o komentarz odpowiadają w języku angielskim. Wyjaśniają, że są Syryjczykami.

"Jestem właścicielem tej kawiarni. Mieszkam niedaleko, więc byłem na miejscu o godzinie 3 nad ranem. Jestem Syryjczykiem, to miejsce karmiło moją rodzinę. Przyjechałem na Ukrainę uciekając przed wojną, ale wojna dosięgła mnie i tutaj. Dziękuję jednak za to, że jesteśmy żywi i zdrowi" - mówi jeden z nich.

Atak dronów na Ukrainę, do którego doszło w niedzielę w nocy, władze określiły jako największy od początku wojny. Siły Powietrzne powiadomiły, że Rosjanie zastosowali ogółem 54 Shahedy, z których 52 udało się zniszczyć. W wyniku ataku w Kijowie zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.

W sobotę i niedzielę w stolicy Ukrainy obchodzony jest Dzień Kijowa.

Z Kijowa Jarosław Junko