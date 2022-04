Ukraina: Mieszkaniec obwodu czernihowskiego zginął na skutek wybuchu miny przeciwczołgowej

Kierowca samochodu osobowego zginął w wyniku wybuchu miny przeciwczołgowej na trasie Czernihów-Kijów w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy - poinformowała we wtorek na Facebooku regionalna policja. Funkcjonariusze przestrzegają mieszkańców przed zatrzymywaniem się w niebezpiecznych miejscach, m.in. na poboczach dróg.

"64-letni mieszkaniec obwodu czernihowskiego jechał samochodem osobowym ze wsi Ładynka do miejscowości Krasne. Zobaczył znajomych i postanowił zjechać z drogi na pobocze. Niestety najechał na minę przeciwczołgową i w rezultacie zginął na miejscu" - relacjonowała czernihowska policja (https://tinyurl.com/24tcfud3).

Funkcjonariusze przestrzegają ludność cywilną przed zbyt wczesnymi powrotami w rodzinne strony. "Wracajcie tylko wówczas, gdy specjaliści sprawdzą już wszystkie drogi i budynki. Nie przebywajcie w potencjalnie zaminowanych miejscach - na poboczach dróg, w lasach i na polach, gdzie nie prowadzono jeszcze prac rolnych" - zaapelowano.

W poniedziałek wieczorem do kwestii rosyjskich min na północy Ukrainy odniósł się prezydent kraju Wołodymyr Zełenski. "Okupanci wszędzie zostawili miny. W domach, które zdobyli, na ulicach, na polach. Zaminowali mienie ludzi, zaminowali samochody, drzwi. Świadomie zrobili wszystko, aby powrót na te tereny był jak najbardziej niebezpieczny. W wyniku działań armii rosyjskiej nasze terytorium jest obecnie jednym z najbardziej nasyconych minami na świecie. Uważam, że należy to również postrzegać jako zbrodnię wojenną. Celowo zrobili wszystko, aby zabić lub okaleczyć jak najwięcej naszych ludzi, nawet gdy zostali zmuszeni do wycofania się z naszej ziemi. Bez odpowiednich rozkazów nie zrobiliby tego" - podkreślił Zełenski.