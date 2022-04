Ukraina: Mieszkanka Czernihowa: w moim bloku zginęło kilkadziesiąt osób, ja w ostatniej chwili zdążyłam uciec przed bombą

Gdy zobaczyłam z okna samolot, odruchowo wybiegłam z mieszkania do schronu. Gdy przekraczałam jego próg, na osiedle spadło sześć bomb: to był niesamowity huk, odór i lecące wszędzie szkło – wspomina w rozmowie z PAP 35-letnia Natalia, która nadal – trzy tygodnie po wyzwoleniu Czernihowa na północy Ukrainy – mieszka w pobliskim schronie.

"W czasie ataku przed apteką stała dość długa kolejka osób, które nie zdążyły uciec. Gdy tam dobiegłam, widziałam tylko szarą ścianę gęstego pyłu i porozrzucane po okolicy ludzkie kończyny. Nigdy nie zapomnę widoku kobiety, której ciało zostało rozerwane na dwie części" - opowiada kobieta.

W mieszkaniu Natalii, z którego okien widać oddalony o kilkadziesiąt metrów lej po rosyjskiej bombie, wybite okna zastąpiono obrusami, przy łóżku leżą torby z dostarczaną mieszkańcom pomocą humanitarną, a w drzwiach do salonu zostały jedynie resztki wybitego siłą eksplozji szkła. "Zdążyłam już tu posprzątać i doprowadzić mieszkanie do jakiego takiego ładu" - mówi, próbując zamknąć drzwi wejściowe, których futrynę wyrwała ze ściany potężna fala uderzeniowa.

"Do teraz boję się, gdy słyszę alarm przeciwlotniczy. Wpadam wtedy w panikę. Przez kilkanaście dni po ataku w ogóle nie wychodziłam ze schronu; mieszkam w nim zresztą do teraz. Niechętnie chodzę do sklepu, bo nie wiem, czy zaraz nie rozpoczną kolejnego ataku" - przyznaje kobieta.

Wspominając okres rosyjskiego oblężenia Czernihowa, mówi: "Całymi dniami i nocami słychać było ostrzał, nie mogliśmy spać ani jeść". "Nigdy nie myślałam, że może nam się przytrafić coś podobnego" - wyznaje, pokazując zaaranżowaną na schron piwnicę, w której od niemal dwóch miesięcy spędza każdą noc.

Przy jego ścianach ustawiono w szeregu przykryte kołdrami i kocami materace. Na środku piwnicy - w której w trakcie oblężenia schroniło się 160 osób - znajduje się stół z radiem, całymi dniami nadającym wiadomości z ukraińskich frontów. "Nie mieliśmy żadnego problemu z jedzeniem czy wodą, wolontariusze dostarczali nam je regularnie" - mówi Natalia, wskazując na kuchnię polową i zabrane z mieszkań sztućce.

"Nigdy nie myślałam o Rosjanach źle, ale teraz… jak mogę czuć sympatię do kogoś, kto zrzucił na moje życie bombę?" - pyta mieszkanka Czernihowa. "Nie wiem, czym sobie na to zasłużyłam, dlaczego musimy tak cierpieć" - dodaje.

Z Czernihowa Jakub Bawołek