Ukraina: Mieszkanka obwodu dniepropietrowskiego: brakuje wody, warunki życia są dramatyczne

W mieście brakuje wody, a warunki życia są dramatyczne. Wolontariusze przywożą nam butelkowaną wodę pitną - mówi w rozmowie z PAP mieszkanka Margańca w obwodzie dniepropietrowskim, miasta dotkniętego brakiem wody na skutek wysadzenia tamy w Nowej Kachowce na południu Ukrainy.

Wraz ze zbliżającą się jesienią i zimą mieszkańcy południowych i wschodnich regionów Ukrainy decydują się na sezonową ewakuację do tych regionów kraju, które obecnie są mniej dotknięte wojną. Przede wszystkim decydują się na wyjazd kobiety z dziećmi, pozostawiając "na gospodarstwie" swoich mężów i rodziców. Jedną z takich osób jest Lilia - mieszkanka Margańca w obwodzie dniepropietrowskim, która wraz z 9-letnią córką Niką na początku sierpnia przeprowadziła się do Kijowa. Kobieta opowiada w rozmowie z PAP o tym, jak wygląda sytuacja w mieście po wysadzeniu przez Rosjan Kachowskiej Elektrowni Wodnej, które miało miejsce w czerwcu.

"Na początku myślałam, że przetrwamy i nie będziemy wyjeżdżać, ponieważ +wielka woda+ nas oszczędziła. Miałam nadzieję na wznowienie dostaw wody. Niestety, okazało się, że nie jest to łatwe zadanie, które jest jeszcze trudniejsze ze względu na nieustające rosyjskie ostrzały Margańca. W mieście nadal brakuje wody, a warunki życia są dramatyczne. Na pomoc przychodzą nam wolontariusze, którzy codziennie przywożą do miasteczka wodę butelkowaną" - opowiada kobieta.

Lilia wraz z rodziną mieszka w domu jednorodzinnym. Na początku sytuację ratowała studnia na podwórzu. Teraz woda ze studni zniknęła. "Z czasem było jej coraz mniej i nie była krystalicznie czysta, ale nadawała się do podlewania ogrodu czy też prania. Później zniknęła w ogóle. Susza zniszczyła nam urodzaj i zamiast tradycyjnych dziesiątek kilogramów pomidorów czy ogórków mamy ich może z piętnaście sztuk."

Podczas jednego z ostrzałów zniszczeniu uległ dach domu Lilii. Chociaż jej mąż wszystko już naprawił, rodzina postanowiła, że kobieta wraz z córką do wiosny będą mieszkały w Kijowie. "Przyjechałyśmy jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, by trochę się przyzwyczaić, znaleźć szkołę i mieszkanie. Gdy już znajdziemy mieszkanie (mamy na oku kilka możliwości), zapiszemy się do najbliższej szkoły. Pracę mam, ponieważ pracuję w banku i moje kierownictwo przychyliło się do mojej prośby i przeniosło mnie do jednego z naszych stołecznych oddziałów na okres 10 miesięcy. Mąż czasami będzie nas odwiedzał, lecz na stałe pozostanie w Margańcu." - mówi.

"W porównaniu do Margańca w Kijowie jest spokojniej, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że na Ukrainie nie ma obecnie żadnego bezpiecznego miejsca" - podkreśla Lilia.

Z Kijowa Tatiana Artuszewska