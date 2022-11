Ukraina: Mija dziewiąty miesiąc wojny; w 1994 r. USA i W. Brytania złożyły Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa

Rosyjska inwazja na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego, trwa już dziewięć miesięcy. W 1994 r. w Memorandum Budapeszteńskim gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie złożyły Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Rosja. W zamian za to Ukraina pozbyła się broni nuklearnej. Miała trzeci co do wielkości arsenał tej broni na świecie.

Kraje te zobowiązały się do respektowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz niestosowania wobec niej przymusów ekonomicznych. Te postanowienia w 2014 r. po raz pierwszy złamała Rosja, anektując należący do Ukrainy Krym i angażując się w konflikt w Donbasie.

Artykuł 4. Memorandum Budapesztańskiego z 1994 r. zobowiązuje kraje-sygnatariusze do udzielenia pomocy Ukrainie, jako krajowi nie posiadającemu broni nuklearnej, gdyby stała się ona ofiarą aktu agresji, lub groźby agresji z użyciem broni nuklearnej. Tymczasem o ile USA zaczęły dostarczać broń Ukrainie już cztery lata temu, rząd w Londynie zaczął to robić w ostatniej chwili, tuż przed rosyjską inwazją.

W 1991 r. Ukraina posiadała trzeci co do wielkości arsenał nuklearny na świecie, którego pozbyła się w zamian za gwarancje bezpieczeństwa, zapisane w Memorandum Budapeszteńskim. Pozycja Ukrainy była wówczas wyjątkowa, ponieważ po upadku ZSRR kraj ten odziedziczył około 1800 strategicznych głowic jądrowych i 176 międzykontynentalnych rakiet balistycznych. Był to trzeci, po Stanach Zjednoczonych i Rosji, arsenał broni atomowej na świecie.

Po dyskusji na temat rezygnacji z broni, jaka przetoczyła się przez ukraiński parlament, 14 stycznia 1994 r., podpisano trójstronną deklarację prezydentów Ukrainy, Rosji i USA dotyczącą zniszczenia całej broni nuklearnej rozmieszczonej na terytorium Ukrainy. Następnym krokiem miała być formalna ratyfikacja przez Kijów układu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej (NPT), a wcześniej Ukraina zażądała dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa.

Memorandum Budapeszteńskie o Gwarancjach Bezpieczeństwa zostało podpisane przez prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmę, prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, premiera Wielkiej Brytanii Johna Majora, prezydenta USA Billa Clintona w dniu 5 grudnia 1994 r.

Zakłada ono, że mocarstwa będą szanować "niezależności i suwerenności istniejących granic Ukrainy" i nie zastosują "groźby lub użycia siły przeciw integralności terytorialnej bądź politycznej niezależności Ukrainy". Ponadto kraje te powstrzymają się od "przymusów ekonomicznych zmierzających do podporządkowania swoim własnym interesom" praw Ukrainy związanych z jej suwerennością.

Ukraińskie rakiety zostały przewiezione do Rosji i zniszczone, a 2 czerwca 1996 Ukraina ostatecznie straciła status mocarstwa atomowego. W ramach kompensacji ukraiński rząd otrzymał również pomoc finansową z USA i korzystne dostawy energii z Rosji.

Na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa 19 lutego br. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył: "Od 2014 r. Ukraina trzykrotnie próbowała zwołać konsultacje z państwami gwarantami Memorandum Budapesztańskiego (USA i Wielką Brytanią - PAP). Trzy razy bez powodzenia. Dziś Ukraina zrobi to po raz czwarty... Jeśli konsultacje nie odbędą się lub ich wynik nie zagwarantuje bezpieczeństwa dla naszego kraju, Ukraina będzie miała pełne prawo wierzyć, że Memorandum Budapeszteńskie nie działa".

Już kilka dni później prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Donbasie, której celem miała być - jak to określił - "demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy". Wojska rosyjskie zaatakowały terytorium Ukrainy od północy, wschodu i południa.

Po wycofaniu się w marcu z okolic Kijowa i z północnej Ukrainy siły rosyjskie skoncentrowały się na Donbasie we wschodniej części kraju. W połowie maja Rosjanie ostatecznie przejęli kontrolę nad położonym nad Morzem Czarnym Mariupolem i zapewnili sobie pomost lądowy między Donbasem a Krymem.

Pod koniec sierpnia rozpoczęła się długo oczekiwana kontrofensywa ukraińska koncentrująca się na południu i wschodzie kraju, w ramach której odzyskano tysiące kilometrów kwadratowych zajętego przez Rosjan terytorium. 11 listopada br. Ukraińcy wyzwolili Chersoń.

W szczycie ciężkich walk we wschodnich regionach Ukrainy w maju i czerwcu dziennie ginęło według władz ukraińskich od 100 do 200 żołnierzy Kijowa. Jeśli chodzi o rosyjskie straty wojskowe, to w połowie listopada Pentagon oszacował, że od początku wojny na Ukrainie zostało rannych lub zabitych 100 tys. rosyjskich żołnierzy.

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) podaje, że w trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło ponad 6,5 tys. cywilów, a 10 tys. zostało rannych, jednak podkreśla, że faktyczna liczba ofiar jest znacznie wyższa, ponieważ intensywne walki opóźniają tworzenie raportów i zestawień. Większość ofiar zginęła w wyniku ostrzału rakietowego i ciężkiej artylerii. Według władz Ukrainy ofiar cywilnych może być ponad 32 tys.