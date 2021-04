Ukraina: Minionego dnia najwięcej zakażeń koronawirusem i zgonów od początku pandemii

Na Ukrainie w czwartek zarejestrowano najwięcej zakażeń koronawirusem (prawie 20 tys.) i zgonów (433) od początku pandemii - wynika z piątkowych danych ministerstwa ochrony zdrowia tego kraju. To trzeci dzień z rzędu z rekordową liczbą zmarłych.

Zakażenie wykryto w czwartek u ponad 800 dzieci i prawie 500 pracowników medycznych. Do szpitali przyjęto ponad 5 tys. osób, a za wyleczonych uznano ok. 10 tys. pacjentów.

Przeprowadzono tego dnia ok. 129 tys. testów, w tym ok. 59 tys. metodą PCR. Najwięcej infekcji potwierdzono w obwodzie lwowskim (ok. 1,7 tys.), odeskim (ok. 1,6 tys.) i charkowskim (ok. 1,5 tys.).

Od początku pandemii na Ukrainie wykryto ok. 1,7 mln infekcji SARS-CoV-2, a liczba zgonów wynosi ok. 33,7 tys. Zaszczepionych jedną dawką preparatu przeciwko Covid-19 zostało dotychczas ok. 268 tys. ludzi.

W czwartek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow poinformował, że w dwóch obwodach kraju wykryto południowoafrykański wariant koronawirusa, zaś wariant brytyjski zarejestrowano we wszystkich regionach Ukrainy.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska