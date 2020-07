Ukraina: Minionej doby więcej wyzdrowień niż nowych zakażeń koronawirusem

Na Ukrainie w ciągu poprzedniej doby wykryto 673 zakażenia koronawirusem, 20 chorych na Covid-19 zmarło, a 760 pacjentów wyzdrowiało - poinformował we wtorek resort ochrony zdrowia. Bilans potwierdzonych infekcji przekroczył 60 tysięcy.

Dzień wcześniej informowano o 651 nowych infekcjach.

Bilans potwierdzonych zakażeń wzrósł do 60 166, zgonów do 1518, a wyzdrowień do 32 199. W kraju jest 26 449 aktywnych infekcji.

Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono minionej doby w obwodzie lwowskim (114), w obwodzie zakarpackim (78) i iwano-frankowskim (75).

Łącznie najwyższą liczbę zakażeń odnotowano w obwodzie lwowskim (8229) i w Kijowie (7034); najwięcej pacjentów z Covid-19 zmarło w obwodzie lwowskim (212) i czerniowieckim (205).

Ogółem w kraju przeprowadzono ok. 895 tysięcy testów metodą PCR na obecność koronawirusa w organizmie.

Ministerstwo ochrony zdrowia podkreśla, że niedostępne są dane o zakażeniach na zaanektowanym przez Rosję Krymie, w Sewastopolu oraz na opanowanych przez prorosyjskich separatystów terenach obwodów donieckiego i ługańskiego.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska