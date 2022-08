Ukraina: Minister finansów: Ukraina otrzymała w sierpniu 4,6 mld dol. pomocy finansowej z zagranicy

Ukraina otrzymała w sierpniu rekordową pomoc finansową z zagranicy w wysokości 4,6 mld dol.; we wrześniu spodziewamy się dalszego wsparcia od USA i Unii Europejskiej – ogłosił we wtorek minister finansów Serhij Marczenko.

Jak powiedział Marczenko, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina, dzięki przekazanym w sierpniu przez Bank Światowy 3 mld dol. środków grantowych od USA, zagraniczna pomoc dla Ukrainy osiągnęła w tym miesiącu rekordowe poziom 4,6 mld dolarów - największy od początku wojny.

"Oczekujemy we wrześniu pomocy grantowej USA w wysokości 1,5 mld dol. - jest to ostatnia transza. Także oczekujemy we wrześniu i na początku października pomocy makrofinansowej od UE" - dodał Marczenko.

Minister zaznaczył, że dla Ukrainy kluczowa jest kwestia płynności finansowej, dlatego też obecnie nie jest "sprawą zasadniczą", czy pomoc zagraniczna ma charakter grantów czy kredytów.

Interfax-Ukraina przypomina, że Ukraina spodziewała się otrzymać w sierpniu 6 mld dol. pomocy, a we wrześniu - 4,7 mld. dol.

W lipcu kraj ten otrzymał 1,7 mld dol., a w czerwcu - 4,4 mld.

"Ze słów Marczenki wynika, że na koniec roku Ukraina liczy na otrzymanie w sumie ok. 30 mld dol. pomocy zagranicznej (liczonej od początku wojny). Z tej sumy otrzymała już ok. 17 mld. dol." - pisze ukraińska agencja.

just/ adj/

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej