Ukraina: Minister infrastruktury: do krajowego portu wpłynął pierwszy statek od początku wojny

Do ukraińskiego portu wpłynął pierwszy od początku rosyjskiej inwazji statek w celu załadunku - poinformował w sobotę minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow. Jak podkreślił, oznacza to pełnowartościowe funkcjonowanie korytarza eksportu zboża z Ukrainy.

"Dzięki wysiłkom prezydenta Ukrainy, sił zbrojnych, ministerstwa infrastruktury i naszych partnerów, ONZ i Turcji, zadziałał +korytarz zbożowy+ z portów Ukrainy w obu kierunkach (wywozu i wwozu-PAP)" - oświadczył minister. Jednostką, która przybyła na Ukrainę jest masowiec Fulmar S pod banderą Barbadosu.

Ukraina chciałaby, by w jej portach w obwodzie odeskim przeładunek sięgnął 3 mln ton produkcji rolnej w ciągu miesiąca - dodał Kubrakow. Zapewnił, że władze w Kijowie robią wszystko, co możliwe, by porty ukraińskie mogły przyjmować i obsługiwać jak najwięcej statków. Władze planują, że za dwa tygodnie porty będą w stanie przyjmować co najmniej trzy do pięciu jednostek w ciągu doby.

Według serwisu MarineTrafiic, śledzącego ruch statków, Fulmar S zmierzał do Czarnomorska. Ten port wymienia także Reuters, powołując się na Kubrakowa. Ukraiński deputowany Ołeksij Honczarenko wymienił zaś inny port w obwodzie odeskim nad Morzem Czarnym - Piwdennyj.

Wywóz zboża z portów Ukrainy został zablokowany z powodu rozpoczętej 24 lutego inwazji rosyjskiej na ten kraj. 22 lipca zawarto porozumienie o odblokowaniu eksportu zbóż z portów ukraińskich. Ukraina i Rosja w osobnych umowach podpisanych z Turcją i ONZ zobowiązały się do zapewnienia bezpiecznych korytarzy morskich z trzech portów.

W ramach porozumienia w poniedziałek z Odessy wypłynął pierwszy statek, transportujący 26 tys. ton kukurydzy. Jednostka przepłynęła przez cieśniny tureckie, by udać się do libańskiego Trypolisu. Kolejne trzy statki wypłynęły z Czarnomorska w piątek. Jeden z nich, Navi Star pod banderą Panamy, jest już na wodach na północ od Stambułu; rozpoczęto jego inspekcję.

Ukraina należy do największych eksporterów zbóż na świecie. Jednym z celów porozumienia dotyczącego eksportu zboża z Ukrainy jest złagodzenie globalnego kryzysu żywnościowego i obniżenie cen towarów spożywczych, które wzrosły z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej po 24 lutego w ukraińskich portach utknęło ok. 80 jednostek.