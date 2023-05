Ukraina: Minister Kułeba szuka poparcia w Afryce dla sprawy Ukrainy

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba rozpoczął podróż po Afryce. Jej celem jest osłabienie skutków rosyjskiej propagandy na kontynencie i zyskanie wsparcia Afryki dla planu pokojowego Kijowa - poinformowała we wtorek agencja Reutera.

Analitycy polityczni cytowani przez agencję są zdania, że Ukraina zdała sobie sprawę, iż latami zaniedbywała relacje z państwami Afryki, które mają tendencję do wspierania raczej Rosji niż jej oponentów. Eksperci sądzą, że dodatkowym impulsem uruchamiającym dyplomatyczną aktywność Kijowa było ogłaszanie przez kolejne kraje ich własnych "planów pokojowych". O swoich inicjatywach mówiły między innymi Republika Południowej Afryki, Egipt, Zambia i Senegal.

Sam Kułeba we wpisie na instagramie podkreślił, że w "negocjacjach z afrykańskimi przywódcami politycznymi i biznesmenami będzie dążył m.in. do zapewnienia nieprzerwanego eksportu ukraińskiego zboża". Pierwszym krajem, który odwiedził minister było Maroko.

Analitycy zwracają uwagę, że gdy po rosyjskiej agresji państwa Zachodu koncentrowały się na dostarczaniu napadniętej Ukrainie broni, Rosja zajęła się pielęgnowaniem relacji z państwami Globalnego Południa. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow od zeszłego roku już trzykrotnie objechał Afrykę. Moskwa zaplanowała na lipiec szczyt rosyjsko - afrykański.

Ukraina i Rosja są głównymi dostawcami pszenicy i innych zbóż do Afryki, a wpływ wojny był odczuwalny na całym kontynencie w postaci gwałtownego wzrostu cen paliwa, zboża i nawozów. Wiele krajów afrykańskich wykazało niechęć do potępienia rosyjskiej inwazji, wstrzymując się od głosu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w sprawie przyjęcia rezolucji wzywającej Rosję do wypłaty Ukrainie reparacji wojennych.

Amerykański dziennik "New York Times" oceniał w kwietniu, że media w Afryce są przez ostatni rok zalewane treściami prorosyjskimi. W dokumentach wywiadu USA, które wyciekły w kwietniu znalazła się ocena, że Rosjanie opracowywali kampanię propagandowo-marketingową z wykorzystaniem mediów afrykańskich w celu "zbliżenia" opinii publicznej w Afryce do rosyjskich poglądów na wojnę z Ukrainą.

"Europa i Ukraina zdają sobie sprawę z rosnącego ryzyka postrzegania wojny jako konfliktu europejskiego, którego państwa innych regionów nie muszą potępiać ani się nim troskać" - powiedział agencji Reutera Nigel Gould-Davies, analityk z International Institute for Strategic Studies. Jego zdaniem, taką narrację intensywnie promuje Rosja i wymaga to przeciwdziałań.

Minister Kułeba nie poinformował, które kraje Afryki odwiedzi. W zeszłym roku złożył wizyty w Senegalu, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Ghanie i Kenii.