Ukraina: Minister obrony Kanady zapowiada przekazanie Ukrainie 200 transporterów opancerzonych

Minister obrony Kanady Anita Anand, która w środę złożyła wizytę w Kijowie i spotkała się ze swym ukraińskim odpowiednikiem Ołeksijem Reznikowem, zapowiedziała, że Ottawa przekaże Ukrainie 200 transporterów opancerzonych Senator.

Wartość tej pomocy wojskowej wyceniana jest na ponad 90 mln dolarów kanadyjskich (CAD) i stanowi część pakietu pomocy militarnej wartej 500 mln CAD, którą zapowiedział w listopadzie premier Kanady Justin Trudeau - poinformował w komunikacie kanadyjski resort obrony.

Ministerstwo podało też, że Ukraina sama zwróciła się do Kanady o przekazanie tych transporterów opancerzonych.

Trudeau poinformował w listopadzie, że 0,5 mld CAD nowej pomocy wojskowej Kanady dla Ukrainy, to dodatkowe środki obok 500 mln CAD już zapowiedzianych na ten cel w budżecie na 2022 rok, a zostaną one przeznaczone na wyposażenie wojskowe, sprzęt do obserwacji i łączności, paliwo i pomoc medyczną.

W 2022 roku Kanada przeznaczyła ponad 3,4 mld CAD na pomoc dla Ukrainy.