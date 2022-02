Ukraina: Minister obrony: kolejny transport amerykańskiej amunicji jest już w Kijowie

Wyładowujemy szósty już transport od naszych amerykańskich przyjaciół, tym razem 84 tony amunicji - napisał we wtorek na Twitterze minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

"Dzień się jeszcze nie skończył, a my rozładowujemy szósty już transport amunicji od naszych amerykańskich przyjaciół. 84 tony amunicji przybyły właśnie do Kijowa! W sumie od USA otrzymaliśmy dotychczas około 500 ton wyposażenia obronnego. I nie jest to koniec" - oznajmił Reznikow.

Komentując transport ambasada USA w Kijowie napisała, że "zdecydowanie preferuje drogę dialogu i dyplomacji, ale nie oznacza to końca dostarczania Ukrainie pomocy obronnej niezbędnej w obliczu mobilizacji w pobliżu ukraińskich granic ogromnych sił wojskowych Rosji".

W nocy z poniedziałku na wtorek w Kijowie wylądował piąty transport zawierający 84 tony amerykańskiej amunicji. Uzbrojenie dostarczane jest w ramach pakietu wsparcia dla Ukrainy o wartości 200 mln dolarów, utworzonego w reakcji na pogarszającą się sytuację na ukraińsko-rosyjskiej granicy.

USA przekazały Ukrainie m.in. systemy przeciwpancerne Javelin. Radio Swoboda oszacowało, że do końca zeszłego roku Ukraina otrzymała prawie 80 wyrzutni i 540 pocisków tego typu. 25 stycznia do Kijowa dostarczono z USA 276 pocisków Javelin.

Z Kijowa Jakub Bawołek