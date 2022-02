Ukraina: Minister obrony: Nasze siły zbrojne nie oddadzą ukraińskiej ziemi

Agresor nie weźmie żadnego ukraińskiego miasta, nasze siły zbrojne są całkowicie gotowe do odsieczy i nie oddadzą ukraińskiej ziemi - oświadczył w sobotę minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

"Każdy, kto choć raz popatrzył w oczy naszym wojskowym, jest pewien: powtórki z 2014 roku nie będzie, agresor nie weźmie ani Kijowa, ani Odessy, ani Charkowa, ani żadnego innego miasta. Nie miejcie wątpliwości: Siły Zbrojne Ukrainy są całkowicie gotowe do odsieczy i nie oddadzą ukraińskiej ziemi!" - oznajmił minister obrony w opublikowanym na stronie resortu oświadczeniu.

Reznikow dodał, że obecnie słychać "nie pierwsze w ostatnich sześciu miesiącach +ogłoszenia+ w sprawie początku wtargnięcia Rosji na szeroką skalę i warto je odbierać jako dodatkowy sposób zniszczenia zamiarów wroga".

Podsumował, że w ciągu miesiąca Ukraina otrzymała od partnerów prawie 2000 ton uzbrojenia, amunicji i sprzętu.

Zapewnił, że sytuacja jest kontrolowana przez ukraiński wywiad, armię i dyplomatów. Zaapelował o spokój.

Reznikow dodał, że "nikt nie może zajrzeć do głowy przywódcom na Kremlu i z pewnością stwierdzić, jakie mogą być konkretne działania". Oznajmił przy tym, że wszystkie scenariusze rozwoju wydarzeń są brane pod uwagę przez stronę ukraińską i Ukraina jest na nie gotowa.

Zagwarantował, że Ukraina nie zamierza "na nikogo napadać", za to robi wszystko, by wzmocnić obronę i wyeliminować możliwość eskalacji. Kijów będzie kroczyć polityczno-dyplomatyczną ścieżką - zapowiedział.

O gotowości do stawieniu oporu zapewnił w tym samym oświadczeniu również naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny. "Przeszliśmy wojnę i odpowiednie przygotowanie. Jesteśmy gotowi, by wyjść wrogom na spotkanie nie z kwiatami, a z (zestawami przeciwlotniczymi) Stinger, (pociskami) Javelin i NLAW. Welcome to hell!" - oświadczył.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska