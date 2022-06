Ukraina: Minister obrony o „dużych planach” zakupów Bayraktarów i trzech dronach, które producent przekaże bezpłatnie

Ukraina ma duże plany, dotyczące zakupu tureckich dronów Bayraktar – napisał we wtorek na Facebooku minister obrony Ołeksij Reznikow. Potwierdził również, że producent przekaże bezpłatnie trzy nowe drony po tym, jak Ukraińcy w rekordowym tempie zebrali pieniądze na te maszyny.

"Tylko od 24 lutego ministerstwo obrony uzbroiło nasze wojsko w blisko 50 maszyn. Jeszcze kilka jest zakontraktowanych i opłaconych, oczekujemy ich dostawy już w lipcu" - napisał Reznikow na Facebooku (https://tinyurl.com/m245pwhe)

Dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy zgłosiło też nowe zapotrzebowanie, dzięki czemu "niemal całe moce zakładów Baykar Makina będą w najbliższym czasie zajęte realizacją potrzeb Sił Zbrojnych Ukrainy. Chodzi o kolejne dziesiątki bezzałogowców" - dodał ukraiński minister.

Reznikow nazwał Bayraktary "ważnym członkiem klubu uzbrojenia" Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak dodał, pierwsze takie maszyny Kijów otrzymał w 2021 roku, i "dobrze zaprezentowały się w walce".

Zapewnił również, że "zostaną zrealizowane" ukraińsko-tureckie plany zbudowania na Ukrainie zakładów produkujących Bayraktary. "Jest to projekt na średnią perspektywę" - oświadczył.

Minister obrony powiadomił również, że producent Bayraktarów już po raz drugi przekaże swoje maszyny ukraińskiemu wojsku bezpłatnie. Firma Baykar podjęła taką decyzję po tym, gdy w zorganizowanej przez wolontariusza, znanego prezentera Serhija Prytułę zbiórce, Ukraińcy w trzy dni zebrali środki wystarczające na cztery bezzałogowce. Chociaż celem było zebranie środków "na trzy Bayraktary w ciągu trzech dni". Ukraińskie media podają, że cena jednej maszyny to ok. 5 mln dol.

W poniedziałek turecka firma powiadomiła na Twitterze, że trzy drony zostaną przekazane bezpłatnie, i poprosiła, by zebrane środki zostały przeznaczone dla "narodu Ukrainy" (https://tinyurl.com/4huvmtv4).

Wcześniej miała już miejsce podobna sytuacja. Zbiórkę na Bayraktara dla Ukrainy zorganizował litewski dziennikarz Andrius Tapinas i wtedy również turecka firma postanowiła przekazać maszynę bezpłatnie.

Tureckie bezzałogowce Bayraktar TB2 służą m.in. do przeprowadzania rozpoznania, naprowadzania artylerii, a także do bezpośredniego atakowania przenoszonymi bombami.

Dron ma 6,5 metra długości oraz 12 metrów rozpiętości skrzydeł. Może pozostawać w powietrzu do 27 godzin, a maksymalna prędkość, jaką może rozwinąć to ok. 220 km/h. Maszyna waży 650 kg.