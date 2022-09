Ukraina: Minister obrony: oczekiwaliśmy mobilizacji w Rosji; straciła ona 50 tys. żołnierzy

Ukraina oczekiwała mobilizacji w Rosji, ponieważ znane są jej realne straty wojsk rosyjskich – powiedział w czwartek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. Straty te oszacował na 50 tys. zabitych i co najmniej 100 tys. rannych.

"Było to przedsięwzięcie absolutnie oczekiwane i nie było dla nas nowością, dlatego że znamy dokładnie realne straty wojsk rosyjskich" - oświadczył Reznikow w wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina. Podkreślił, że ci, którzy zginęli byli "przygotowanymi żołnierzami".

Minister obrony prognozuje, że po rosyjskich pseudoreferendach na ziemiach okupowanych Moskwa może próbować - jak to ujął - zastraszyć Zachód, twierdząc, że są to terytoria rosyjskie, wobec których nie można używać zachodniego uzbrojenia. Jednak - przekonywał - "są to uznane przez wszystkich terytoria Ukrainy". Zapowiedział, że amerykańskie systemy artyleryjskie HIMARS i zachodnia broń kalibru 155 "będzie nadal wyzwalać spod okupacji" terytoria ukraińskie.

Reznikow wstrzymał się od oceny ryzyka użycia przez Rosję taktycznej broni jądrowej. "Zawsze jest ryzyko. Jeśli ma się takiego sąsiada z potencjałem nuklearnym, to zawsze jest możliwość, że mu +odbije+. Nie podejmuję się oceny, jaki to jest procent. Oni mają nośniki (głowic jądrowych). Mogą to być i Iskandery i Kalibry i samoloty. Dla mnie pozostaje pytanie, jaka jest ich jakość i stan" - powiedział przedstawiciel rządu Ukrainy.

Minister zapewnił, że armia ukraińska "rozwiązuje kwestię" irańskich dronów bojowych używanych obecnie przez Rosję w walkach. Kijów zwrócił się do państw, które nie decydują się na przekazanie broni Ukrainie, by w zamian za elementy zestrzelonych irańskich maszyn udostępniły Ukrainie - po zbadaniu dronów - systemy do ich zagłuszania. Reznikow zapewnił, że pewne kraje "zainteresowały się tą propozycją".

Brak regularnych doniesień o dostawach broni dla Ukrainy nie oznacza, że dostawy te się zmniejszyły - zapewnił minister obrony. Teraz Kijów nie ogłasza np., ile otrzymuje pocisków do systemów MLRS - powiedział Reznikow. Przyznał, że "nie jest rozstrzygnięta kwestia samolotów bojowych i czołgów".