Ukraina: Minister obrony: porozumieliśmy się ze Szwecją w sprawie współpracy w zakresie zamówień zbrojeniowych

Zawarliśmy porozumienie ze Szwecją przewidujące współpracę w zakresie zamówień zbrojeniowych; otwiera to nowe znaczące możliwości zarówno przed naszą armią, jak też przed szwedzkimi koncernami, takimi jak m.in. Saab - poinformował w środę minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow, uczestniczący w szczycie NATO w Wilnie.

Przedstawiciel rządu w Kijowie podpisał umowę podczas spotkania z ministrem obrony Szwecji Palem Jonsonem. "Kolejne dobre wieści z Wilna. (...) Łączą nas kolory na naszych flagach (żółty i niebieski - PAP) oraz wspólne wartości" - zauważył Reznikow w komentarzu opublikowanym na Twitterze (https://tinyurl.com/2js4jzmv).

Szefowie resortów obrony 11 państw NATO, w tym m.in. Polski i Szwecji, powołali we wtorek na szczycie NATO w Wilnie koalicję w celu szkolenia ukraińskich pilotów i mechaników w użyciu i obsłudze amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-16. Dzień wcześniej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wyraził zgodę na przekazanie parlamentowi w Ankarze wniosku o akcesję Szwecji do NATO, co w praktyce otworzyło władzom w Sztokholmie możliwość przystąpienia do Sojuszu.