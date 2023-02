Ukraina: Minister obrony przed spotkaniem grupy Ramstein: tematami będą samoloty i rozbudowa koalicji czołgowej

Dostawy samolotów dla ukraińskiej armii oraz rozbudowa koalicji czołgowej to główne tematy kolejnego spotkania grupy kontaktowej Ramstein, która zajmuje się wsparciem obronnym Ukrainy – poinformował w poniedziałek minister obrony tego kraju Ołeksij Reznikow.

Spotkanie odbędzie się we wtorek w kwaterze głównej NATO. Ze strony ukraińskiej będą w nim uczestniczyli przedstawiciele resortu obrony, wywiadu, Sztabu Generalnego oraz MSZ - powiadomił na swoim Facebooku.

"Główne kwestie porządku dziennego: obrona ukraińskiego nieba, w tym poprzez włączenie platformy lotniczej, rozbudowa koalicji czołgowej, stworzenie zapasu bezpieczeństwa amunicji, programy szkoleniowe dla naszych żołnierzy, stabilność wsparcia - logistyka, obsługa, remont, praktyczna realizacja "wojskowego Schengen" - podał.

Reznikow przekazał, że przed spotkaniem grupy Ramstein przeprowadził rozmowy telefoniczne z partnerami Ukrainy. "Ich zaangażowanie i wsparcie dają optymizm" - podkreślił.

Po ubiegłotygodniowym szczycie UE prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że kilku przywódców Unii Europejskiej wyraziło gotowość dostarczenia Kijowowi samolotów, które pomogą mu w walce z rosyjską inwazją.

Premier Mateusz Morawiecki został zapytany na piątkowej konferencji prasowej po szczycie UE o słowa prezydenta Ukrainy i gdzie w tej sprawie sytuuje się Polska.

"Polska sytuuje się wraz z gronem większości państw NATO w tym samym miejscu - to znaczy debata na temat myśliwców co najwyżej jest na samym początku dzisiaj, to znaczy musiałaby być decyzja ze strony NATO i Polska ewentualnie podejmie wtedy decyzje po naszej stronie, co zrobić, jeżeli będzie taka jednoznaczna decyzja ze strony NATO, że można przekazywać myśliwce dla Ukrainy" - odpowiedział.

Z Kijowa Jarosław Junko