Ukraina: Minister obrony: Rosja zbliża się do drugiej Norymbergi

Rosja zbliża się do drugiej Norymbergi - ocenił w sobotę ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow, podsumowując spotkanie grupy Ramstein zajmującej się pomocą wojskową dla Ukrainy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Rezultaty jedenastego (spotkania) Ramstein: Rosja zbliża sie do drugiej Norymbergi. Każde spotkanie w tym formacie nie tylko zapewnia więcej pożytecznych +prezentów+ dla ukraińskiej armii, ale też ma na celu pociągnięcie zbrodniarzy do odpowiedzialności" - napisał Reznikow na Twitterze. (https://tinyurl.com/y2wkkc42)

W piątek odbyło się kolejne posiedzenie grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech. To licząca ponad 40 państw międzynarodowa platforma współpracy, która spotyka się co miesiąc, by koordynować pomoc zbrojeniową dla Ukrainy.