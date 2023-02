Ukraina: Minister obrony: wizyta Bidena w Kijowie to sygnał dla partnerów o jedności z Ukrainą

Wizyta prezydenta USA Joe Bidena była dowodem wsparcia dla Ukrainy w niesprawiedliwej wojnie rozpętanej przez Rosję i jednoznacznym sygnałem dla wszystkich partnerów, że warto być razem z Ukrainą - ocenił w poniedziałek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

Szef resortu obrony powiedział na briefingu dla prasy, że wizyta Bidena miała charakter pragmatyczny, nie tylko symboliczny - podała agencja Ukrinform.

"Jest to demonstracja jednoznacznego wsparcia dla Ukrainy w tej niesprawiedliwej wojnie. To jednoznaczny sygnał dla wszystkich partnerów, by byli razem z Ukrainą i że trzeba wierzyć w zwycięstwo Ukrainy" - oświadczył Reznikow.

Ocenił, że jest to przekaz: "wierzcie w zwycięstwo Ukrainy i róbcie dla niego wszystko", nie zaś: "pozwólmy im (Ukraińcom) wytrzymać i przeżyć". Co najważniejsze - dodał minister - wizyta Bidena miała zasygnalizować partnerom, że wsparcie to powinno nastąpić szybko.

Biden przybył do Kijowa w poniedziałek rano z niezapowiedzianą wizytą; spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i spędził w stolicy Ukrainy ponad pięć godzin. Była to pierwsza podróż amerykańskiego przywódcy na Ukrainę od początku rosyjskiej inwazji na ten kraj w lutym 2022 roku i od czasu wizyty George'a W. Busha w Kijowie w 2008 roku.