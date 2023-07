Ukraina: Minister przemysłu strategicznego: chcemy, by nasz kraj stał się największym producentem broni w Europie

"Ukraina stanie się arsenałem zbrojeniowym wolnego świata i ekspertem od wojny konwencjonalnej. Chcemy, by nasz kraj stał się największym producentem broni w Europie” – powiedział PAP.PL minister przemysłu strategicznego Ukrainy Ołeksandr Kamyszin.

Kamyszin kieruje jednym z najważniejszych ukraińskich resortów od marca 2023 roku. Jak zaznacza, głównym celem pierwszych 100 dni jego urzędowania, było doprowadzenie ministerstwa do pracy w pełnowymiarowym zakresie.

"Nikt nie wiedział, co robić dalej i czy w ogóle będziemy funkcjonować jako osobne ministerstwo. Wcześniej podlegaliśmy Ministerstwu Gospodarki Ukrainy" - powiedział Kamyszin. "Dzisiaj mogę z dumą powiedzieć, że mój resort jest pełnoprawnym uczestnikiem procesów na politycznej arenie" - podkreślił.

Czym obecnie zajmuje się ministerstwo? "Przede wszystkim budujemy potęgę Ukrainy jako producenta broni. Mamy już pierwsze sukcesy, nie mogę zdradzić wiele więcej, ale największy nacisk kładziemy na produkcję pocisków" - zaznaczył.

Kamyszin nie ujawnił konkretnych danych dotyczących mocy produkcyjnych ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, jednak - jak wyjaśnił - w ciągu ostatniego miesiąca zwiększyły się one dwukrotnie. Dodatkowo minister podkreślił, że Ukraina pracuje nad rozbudową przemysłowych kompleksów zbrojeniowych, by stopniowo zwiększać możliwości produkcyjne tego sektora. Zaznaczył, że Ukraina jest wdzięczna zagranicznym partnerom za pomoc i wszystkie zawarte w jej ramach umowy.

Ministerstwo przemysłu strategicznego Ukrainy jest jednym ze współzałożycieli projektu "Brave 1", który ma na celu promowanie współpracy między wszystkimi interesariuszami przemysłu obronnego. W ramach "Brave 1" Ukraina zapewnienia wsparcie informacyjne, organizacyjne i finansowe dla projektów technologii obronnych.

"Projekt to ważna platforma dla naszego wojska, ponieważ pozwoli producentom szybciej pokonać drogę od pomysłu do zawarcia umowy z Ministerstwem Obrony Ukrainy. Dzięki temu nasza armia będzie mieć dostęp do najnowszej broni i technologii. A to da nam nowe możliwości na polu bitwy" - wyjaśnił Kamyszin.

Minister twierdzi, że możliwość zaaplikowania do projektu "Brave 1" ma każdy inżynier, jednak ta ścieżka będzie dłuższa, niż dla przedsiębiorstw z sektora zbrojeniowego. Projekt jest również skierowany do zagranicznych inwestorów.

"Jeśli w trakcie wojny zdecydują się na produkcję na terenie Ukrainy, będą mogli sprawdzić swój produkt na polu bitwy. To z kolei da możliwość jego modernizacji. Myślę, że każda broń, która przejdzie tę ścieżkę, będzie się sprzedawała nie tylko w Ukrainie" - zaznaczył Kamyszin.