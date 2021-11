Ukraina: Minister: przeszliśmy szczytowy okres kolejnej fali pandemii

Ukraina przeszła szczytowy okres kolejnej, dotychczas najcięższej, fali pandemii koronawirusa - oświadczył w poniedziałek minister ochrony zdrowia tego kraju Wiktor Laszko. Ostrzegł jednak, że ryzyko kolejnego "wybuchu" infekcji pozostaje wysokie.

"Ukrainie udało się przejść przez szczyt zachorowalności najcięższej fali bez wprowadzania ogólnokrajowego lockdownu" - powiedział Laszko na briefingu.

Zamiast lockdownu na Ukrainie obowiązuje tzw. kwarantanna adaptacyjna, zgodnie z którą restrykcje są dostosowywane do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Obecnie większość obwodów jest w strefie, dla której przewidziano najostrzejsze ograniczenia.

W "czerwonych" regionach centra handlowe, restauracje, siłownie, kina itd. nie mogą przyjmować klientów, chyba że wszyscy pracownicy i odwiedzający są zaszczepieni, mają negatywny wynik testu albo zaświadczenie o wyzdrowieniu.

Minister zaznaczył, że trzeci tydzień z rzędu spada liczba zakażeń i hospitalizacji. Ostrzegł jednak, że jest za wcześnie, by się "rozluźniać". Zwrócił uwagę na rosnącą liczbę zakażeń w krajach UE i ocenił, że ryzyko ponownego "wybuchu" infekcji na Ukrainie pozostaje wysokie.

Laszko poinformował też, że we wszystkich poddanych w ubiegłym tygodniu sekwencjonowaniu próbkach wykryto wariant Delta. Badaniu poddano próbki z dziewięciu obwodów kraju.

Poprzedniego dnia na Ukrainie wykryto ok. 7,5 tys. zakażeń koronawirusem, a 326 osób zmarło. Łącznie od początku pandemii zarejestrowano w kraju ponad 3,3 mln infekcji i ok. 81,6 tys. zgonów. W pełni zaszczepionych jest prawie 10 z ok. 41 mln mieszkańców Ukrainy.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska