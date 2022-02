Ukraina: Minister Rau odwiedził siedzibę Specjalnej Misji Monitorującej OBWE

Szef polskiego MSZ Zbigniew Rau odwiedził w czwartek w Kijowie siedzibę Specjalnej Misji Monitorującej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), która funkcjonuje na Ukrainie od 2014 roku. Podkreślił, że jej niezakłócone działanie jest w obecnej sytuacji bezpieczeństwa niezwykle ważne.

Rau, który jest przewodniczącym OBWE w 2022 roku, spotkał się też w czwartek z przedstawicielką Czerwonego Krzyża na Ukrainie Florence Gillette, a w planach ma jeszcze rozmowę z ukraińską minister ds. Reintegracji Terytoriów Tymczasowo Okupowanych Iryną Wereszczuk.

Pytany przez dziennikarzy o współpracę OBWE i Ukrainy Rau podkreślił, że w dużej mierze polega ona na działaniu misji monitorującej. "Będziemy starali się o przedłużenie jej mandatu, jej budżetu, a także, co bardzo ważne o to, by ona była władna realizować powierzone jej zadania, to znaczy żeby dostęp do miejsc, które powinna monitorować, był niezakłócony" - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Rau poinformował, że w piątek złoży wizytę prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, a następnie odwiedzi wybrane miejsce na wschodzie Ukrainy na terenie "ogarniętym bezpośrednim zagrożeniem".

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że chciałby zapoznać się z warunkami pracy osób zatrudnionych przez misję. "To jest prawie 700 osób, to jest największa misja OBWE, którą mamy tu, na Ukrainie. Więc możliwość swobodnego i efektywnego działania jest tu niezwykle ważna" - podkreślił Rau.

Rosja od miesięcy koncentruje wojska przy granicy z Ukrainą. Pod koniec ubiegłego roku Kreml sformułował szereg żądań wobec władz USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę; kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania.

Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.