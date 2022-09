Ukraina: Minister: Rosjanie mogą nie dopuścić misji MAEA do kluczowych obiektów elektrowni

Rosjanie mogą zastosować manipulacje i nie dopuścić misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) do kluczowych obiektów na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - ostrzegł w czwartek ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko.

Minister przekazał, że strona ukraińska omówiła z misją MAEA listę obiektów w elektrowni, które powinny zostać skontrolowane - pisze w czwartek koncern Enerhoatom.

"Kluczowe jest to, by Rosjanie rzeczywiście dopuścili (misję) do tych obiektów, które ma na celu obejrzeć. Zdajemy sobie sprawę, że mogą być manipulacje: mogą pokazać jakiś obrazek czy tak zorganizować trasę, by misja w rzeczywistości nie mogła zobaczyć, co się dzieje. Wtedy oczywiście to może podać wyniki (działania misji) w wątpliwość" - oświadczył Hałuszczenko.

Rzecznik MSZ w Kijowie Ołeh Nikołenko napisał w czwartek na Twitterze, że "rosyjska armia, wbrew swoim zobowiązaniom, prowadzi silny ostrzał korytarza, którym misja MAEA ma zmierzać z Zaporoża do elektrowni atomowej".

"Rosja musi natychmiast powstrzymać te niebezpieczne prowokacje i musi umożliwić MAEA bezpieczny przejazd" - zaapelował. (https://tinyurl.com/2tbe5urz)

