Ukraina: Minister sportu: nasi sportowcy będą bojkotować zawody z udziałem reprezentantów Rosji i Białorusi

Ukraińscy sportowcy będą bojkotować zawody z udziałem reprezentantów Rosji i Białorusi – powiedział we wtorek minister młodzieży i sportu Ukrainy Wadym Hutcajt, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

"W przypadku dopuszczenia sportowców z Rosji i Białorusi do uczestnictwa w zawodach międzynarodowych ukraińscy sportowcy gotowi są blokować ich występy i bojkotować takie zawody" - powiedział minister.

Hutcajt przeprowadził wideokonferencję z krajowymi związkami dyscyplin sportowych olimpijskich i nieolimpijskich - napisał Interfax.

Szef resortu powiedział, że od czasu rozpoczęcia pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę zginęło ponad 70 ukraińskich sportowców i trenerów, podczas gdy reprezentanci Białorusi i Rosji szukają możliwości występowania pod neutralną, białą flagą. "To niedopuszczalne! Sportowcy z tych krajów nie mogą brać udziału w zawodach międzynarodowych ani pod swoją, ani pod neutralną flagą" - podkreślił Hutcajt.

Wezwał przewodniczących związków sportowych, by zwracali się do międzynarodowych federacji sportowych w celu niedopuszczenia do takich sytuacji. Zaproponował również, by zapraszać przewodniczących tych federacji na Ukrainę - napisano w komunikacie.