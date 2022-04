Ukraina: Minister spraw zagranicznych Irlandii z wizytą w Kijowie

Minister spraw zagranicznych oraz obrony Irlandii Simon Conveney przybył w czwartek do Kijowa, by okazać solidarność Ukrainie walczącej ze zbrojną agresją rosyjską. W stolicy Ukrainy spotkał się z szefem ukraińskiej dyplomacji Dmytrem Kułebą i ministrem obrony Ołeksijem Reznikowem.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z Kułebą Coveney powiedział, że "brutalność i przemoc (sił rosyjskich - PAP) nie tylko wobec żołnierzy, ale i ludności cywilnej Ukrainy prawdopodobnie zostaną uznane w przyszłości za zbrodnie wojenne". Zadeklarował wsparcie swego kraju na rzecz jak najszybszego uzyskania przez Ukrainę pełnego członkostwa w UE.

"Irlandia jest państwem neutralnym militarnie, ale chcę wyraźnie powiedzieć, nie jesteśmy neutralni w kwestii tej wojny, konfliktu i przyszłości waszego kraju" - dodał.

Kułeba, odnosząc się do wizyty Coveneya, podziękował Irlandii za wsparcie. "Simon Conveney to pierwszy minister spraw zagranicznych, który odwiedził ogarnięty wojną Kijów. Jesteśmy mu wdzięczni za odwagę, a Irlandii za pomoc humanitarną, finansową i militarną. Skoordynowaliśmy nasze dalsze kroki dotyczące embarga na ropę z Rosji oraz szybkiego włączenia Ukrainy do UE" - oświadczył na Twitterze (https://tinyurl.com/3buacj26).

Irlandia przeznaczyła dotąd 20 mln euro na humanitarną pomoc i 33 mln euro na nieśmiercionośne militarne wsparcie dla Ukrainy.