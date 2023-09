Ukraina: Minister sprawiedliwości: rozmawiamy z krajami europejskimi o ekstradycji winnych korupcji

Minister sprawiedliwości Ukrainy Denys Maluska powiedział w sobotę, że Kijów pracuje nad sprowadzeniem do kraju skorumpowanych przedstawicieli elit, którzy zbiegli do państw europejskich, ale na razie kraje Europy z powodu trwającej wojny odmawiają ekstradycji podejrzanych.

Minister, który wypowiadał się w telewizji państwowej, tłumaczył, że większość - jak to ujął - "czołowych przestępców" znajduje się w krajach europejskich. Sądy tych państw "bardzo ostrożnie odnoszą się do kwestii ekstradycji" z powodu trwającej wojny. Skorumpowani przedstawiciele elit mają również "dobrych adwokatów" - dodał. "Tak więc w większości przypadków nasi partnerzy zagraniczni niestety na razie odmawiają ekstradycji" - przyznał.

Wyraził nadzieję, że "jest to zjawisko czasowe". Zapewnił, że Ukraina spróbuje w pierwszej kolejności dotrzeć do tych, "którzy ukradli najwięcej".

Minister nie wymienił żadnych nazwisk. Wypowiadał się w dniu, gdy Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o podejrzeniach wobec oligarchy Ihora Kołomojskiego. Według ukraińskiej redakcji BBC Kołomojski jest podejrzewany o oszustwo i legalizację majątku pozyskanego niezgodnie z prawem.

W lipcu br. szef ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow apelował do krajów NATO, by udostępniły władzom w Kijowie dane o rachunkach bankowych i aktywach ukrywanych na Zachodzie przez skorumpowanych przedstawicieli elit. Walka z korupcją jest jednym z warunków, jakie Ukraina ma spełnić, by wstąpić do Unii Europejskiej.