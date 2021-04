Ukraina: Minister: sytuacja z zakażeniami koronawirusem zaczęła się stabilizować

Ukraina doszła do szczytu trzeciej fali zakażeń koronawirusem, sytuacja stopniowo zaczęła się stabilizować - powiedział we wtorek ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Jak zapowiedział, tego dnia w kraju startują szczepienia chińskim preparatem przeciw Covid-19.

W minionym tygodniu hospitalizowano 2 tys. mniej osób z powodu Covid-19 niż tydzień wcześniej, spada też liczba wezwań karetek - przekazał Stepanow.

"Tak jak prognozowaliśmy, doszliśmy do szczytu zachorowań trzeciej fali i sytuacja zaczęła się stopniowo stabilizować. Widzimy to we wszystkich regionach" - zaznaczył.

W marcu do szpitali na Ukrainie trafiło ponad 97 tysięcy ludzi - dwa razy więcej niż w listopadzie, kiedy obserwowano zaostrzenie sytuacji epidemicznej. W Kijowie - jak pisze BBC - liczba hospitalizacji wzrosła o ok. 240 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Stepanow poinformował, że we wtorek na Ukrainie startują szczepienia chińskim preparatem przeciw Covid-19 - CoronaVac. Kraj otrzymał pierwszą partię preparatu obejmującą 215 tys. dawek w marcu i do tej pory trwała jego kontrola - przekazał minister.

W tym tygodniu - jak zapowiedział - do kraju ma dotrzeć też 117 tys. dawek szczepionki firmy Pfizer w ramach mechanizmu COVAX.

Dotychczas w kraju zaszczepiono pierwszą dawką 388,4 tys. osób, zaś drugą dawkę preparatu otrzymało pięć osób. Na razie wykorzystywano tylko wyprodukowany w Indiach preparat CoviShield.

Minionej doby na Ukrainie potwierdzono 11 680 zakażeń i zarejestrowano 457 zgonów. W poniedziałek przeprowadzono ok. 84 tys. testów, w tym ok. 39 tys. metodą PCR. Za wyzdrowiałych uznano ponad 14 tys. pacjentów. Łącznie wykryto ok. 1,87 mln infekcji SARS-CoV-2, a 37 758 osób zmarło.

