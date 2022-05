Ukraina: Minister Tkaczenko: zastanawiamy się, gdzie zorganizować konkurs Eurowizji

Minister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko napisał na Telegramie w nocy z soboty na niedzielę, że jego resort już zaczął zastanawiać się, gdzie zorganizować przyszłoroczny konkurs piosenki Eurowizji.

"Warto już pomyśleć gdzie dokładnie na Ukrainie odbędzie się Eurowizja-2023" - napisał.

"Nie wątpiliśmy. Chłopaki, jesteście fajni! Odwaga to być Ukraińcem. To nie tracić okazji, by powiedzieć światu prawdę. Jesteśmy dumni!" - dodał i podkreślił: "To jedno z pierwszych zwycięstw, ale największe przed nami".

Ukraiński zespół Kalush Orchestra z utworem "Stefania" wygrał w nocy z soboty na niedzielę w Turynie 66. Konkurs Piosenki Eurowizji, wyprzedzając Wielką Brytanię i Hiszpanię.