Ukraina: Minister: w poniedziałek kolejny pociąg przywiezie Ukraińców z Przemyśla

Kolejny specjalny pociąg przywiezie w poniedziałek z Przemyśla na Ukrainę oczekujących na powrót do kraju Ukraińców - ogłosił w niedzielę minister infrastruktury Władysław Kryklij. Do tej pory odbyło się już siedem takich specjalnych kursów.

Jak zaznaczył minister w serwisie Telegram, pociąg Intercity z Przemyśla do Kijowa będzie miał przystanek we Lwowie. Koleje państwowe zapewniają, że obsługa pociągów posiada odpowiednie środki ochronne. Do Przemyśla skład pojedzie bez pasażerów.

Pierwszych pięć specjalnych pociągów z Ukraińcami, którzy w związku z ograniczeniami w ramach przeciwdziałania SARS-CoV-2 nie mogą samodzielnie przekroczyć granicy, wyjechało z Przemyśla w piątek. Pociągami przyjechało 3089 osób. Kolejne dwa składy wyjechały w sobotę.

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca powiedział agencji Ukrinform w minionym tygodniu, że ok. 3,5 tys. ukraińskich obywateli zgłosiło się po pomoc w organizacji powrotu do ojczyzny w związku z brakiem możliwości zorganizowania go na własną rękę.

W niedzielę wieczorem z Warszawy ma wylecieć samolot linii SkyUp, realizujący specjalny rejs do Kijowa. Maszyna miała wylecieć w sobotę, jednak - jak informuje ambasada Ukrainy w Polsce na Facebooku - linie przełożyły lot na następny dzień.

MSZ w Kijowie poinformował w sobotę, że "łącznie dzięki pomocy ukraińskich dyplomatów z Polski wróciło 22612 ukraińskich obywateli".

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska