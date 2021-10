Ukraina: Minister zdrowia: 95 proc. wykrywanych zakażeń to wariant Delta

95 proc. wykrywanych na Ukrainie zakażeń koronawirusem to wariant Delta - poinformował minister ochrony zdrowia tego kraju Wiktor Laszko w poniedziałkowej rozmowie z Hołosem Ameryki. Jak dodał, nowa fala infekcji rozpoczęła się w kraju wcześniej, niż prognozowano.

Wśród "liderów" pod względem rozprzestrzeniania się koronawirusa na Ukrainie są takie duże miasta jak Charków, Zaporoże, Dniepr i Odessa - przekazał minister. 95 proc. wszystkich wykrywanych w kraju przypadków to wariant Delta.

Laszko dodał, że obecna fala zakażeń rozpoczęła się na Ukrainie wcześniej niż prognozowało ministerstwo, a pod względem intensywności zbliża się do wskaźników z jesieni 2020 roku - pisze portal Hołos Ameryki. W ubiegłym tygodniu zarejestrowano najwyższy bilans dzienny infekcji od połowy kwietnia: ponad 16 tys. Rośnie też liczba hospitalizacji.

"Nowa cyrkulacja wirusa, która doprowadziła do tej fali, przede wszystkim szuka nieuodpornionych ludzi, czyli tych, którzy nie chorowali na Covid-19 albo tych, którzy nie są zaszczepieni" - wskazał Laszko.

Portal podsumowuje, że na Ukrainie co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 przyjęło ok. 20 proc. dorosłych. W pełni zaszczepionych jest ok. 6,1 mln ludzi. Ministerstwo planuje zaszczepić 70 proc. dorosłych mieszkańców do końca roku.

"Mamy szczepionkę, mamy możliwości systemu opieki medycznej. Ale rosyjska propaganda, która rozpowszechnia fejki na terytorium naszego kraju, nie pozwala nam ruszać się w takim tempie jak inne kraje europejskie. Mamy wojnę hybrydową i musimy walczyć na wszystkich frontach. Ale myślę, że nam się uda" - powiedział minister Laszko.

Minionej doby na Ukrainie potwierdzono ok. 8,8 tys. zakażeń i stwierdzono 207 zgonów z powodu Covid-19. Od początku pandemii zarejestrowano 2,55 mln infekcji i 58,7 tys. zgonów.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska