Ukraina: Minister zdrowia apeluje, by nie pić alkoholu na imprezach z okazji rocznicy niepodległości

Minister ochrony zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko zaapelował w poniedziałek do Ukraińców, by nie spożywali napojów alkoholowych podczas sierpniowych wydarzeń masowych z okazji 30. rocznicy niepodległości kraju.

Minister, występując podczas forum "Ukraina 30. Image Ukrainy" w Kijowie, zaapelował do Ukraińców, by nie brali udziału w masowych wydarzeniach w przypadku zaobserwowania objawów ostrej wirusowej infekcji dróg oddechowych albo Covid-19. Wezwał też osoby, które należą do grupy ryzyka, by omijały miejsca, w których jest dużo ludzi.

Ostrzegł również przed spożywaniem alkoholu. "Nie spożywajcie napojów alkoholowych. Alkohol jest zły sam w sobie. A duża ilość alkoholu to lekceważenie precyzyjnie określonych przeciwepidemicznych norm. Dlatego żadnego alkoholu podczas wydarzeń w ramach obchodów. Po nich - może troszkę z rodziną" - powiedział minister.

Przypomniał też o konieczności przestrzegania przeciwepidemicznych zasad, takich jak noszenie maseczek, dystans społeczny, mycie rąk.

24 sierpnia Ukraina będzie świętować 30. rocznicę niepodległości. Obchody mają rozpocząć się już od 22 sierpnia i obejmą ponad 150 wydarzeń, w tym np. defiladę wojskową i koncerty.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska