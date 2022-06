Ukraina: Minister zdrowia: lekarze, który pracują na terenach okupowanych, to nie kolaboranci

Praca lekarzy w placówkach medycznych na terytoriach okupowanych Ukrainy nie jest kolaboracją, jeśli ich celem jest pomaganie ludziom i zapewnienie funkcjonowania szpitali – oświadczył minister zdrowia Wiktor Laszko. Za kolaboranta będzie jednak uznany ten, kto współpracuje z okupantem z powodów politycznych - dodał.

"Jeśli lekarz wykonuje swoje obowiązki na terenach okupowanych i zapewnia działanie szpitala, to nie jest uważany za kolaboranta" - zaznaczył Laszko w rozmowie z portalem Ukrainska Prawda.

Ocenił on również, że nie jest kolaboracją przyjmowanie od okupantów lekarstw czy benzyny, które są potrzebne do działania placówek medycznych i leczenia ludzi.

Laszko zaznaczył jednak, że zdradą jest uznanie władz okupacyjnych i współpraca z nimi z pobudek politycznych, a także dążenie do uzyskania kierowniczych stanowisk w szpitalach.

Minister zdrowia zaznaczył, że władze Ukrainy płacą pensje pracownikom na terytoriach okupowanych, jednak nie zawsze mają oni dostęp do tych środków ze względów technicznych - np. mogą nie działać bankomaty albo ukraińskie karty bankowe.

"Dlatego pobieranie wynagrodzenia od okupantów również nie jest współpracą. To po prostu sposób na przetrwanie do czasu, kiedy siły zbrojne Ukrainy odzyskają te tereny. Najważniejsze to nie nazywać okupantów gospodarzami" - zaznaczył minister.