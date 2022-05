Ukraina: Minister zdrowia: na terenach okupowanych znajduje się 235 placówek medycznych

Na terenach okupowanych przez Rosję znajduje się 235 ukraińskich placówek medycznych i ponad 200 zespołów pogotowia ratunkowego – poinformował w sobotę minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko.

Większość z nich, jak wskazał Laszko podczas posiedzenia rządu, znajduje się w obwodzie chersońskim, na południu kraju. Wypowiedź ministra przytacza agencja Interfax-Ukraina.

Laszko powiadomił, że rosyjskie władze okupacyjne blokują dostawy leków, w tym krytycznie ważnych, z terenów kontrolowanych przez władze Ukrainy.

"Sztucznie stworzone problemy z dostawami lekarstw i związany z nimi deficyt, a także problemy z paliwem, okupanci wykorzystują jako sposób wymuszenia współpracy z nimi" - powiadomił minister.

Laszko powiedział również, że zdecydowana większość placówek medycznych otrzymuje finansowanie od władz Ukrainy.

Portal Hromadske przytacza z kolei dane ukraińskiego wywiadu, z których wynika, że Rosjanie na zajętych terenach wywożą lub niszczą sprzęt medyczny, a także zakazują przyjmowania leków od władz ukraińskich.

W obwodzie ługańskim, na wschodzie kraju, ze szpitala w Starobielsku wywieziony został sprzęt medyczny. Według doradcy mera Mariupola Petra Andriuszczenki trafił on do kliniki w okupowanym Doniecku, przy czym publicznie podano, że jest to "pomoc charytatywna od (rosyjskiej partii władzy) Jednej Rosji".

Wywiad podawał również, że okupanci przejmują szpitale, by leczyć tam swoich żołnierzy, ale także umieszczają w placówkach medycznych magazyny amunicji. Ukraińskich lekarzy poddawano przymusowej mobilizacji, grożąc im rozstrzelaniem.

W obwodzie chersońskim Rosjanie rozdawali ludziom przeterminowane leki jako "pomoc humanitarną", lecz w zamian żądali podania danych paszportowych i innych informacji, np. list mieszkańców.