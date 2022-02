Ukraina: Minister zdrowia: w ciągu czterech dni inwazji Rosji zginęło 16 dzieci

Ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko powiedział w niedzielę, że w ciągu czterech dni inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę, rozpoczętej 24 lutego, zginęło szesnaścioro dzieci.

"Czwartą dobę, całodobowo operując rannych, ratujemy życie. Operujemy również dzieci. Niestety, 15 dzieci nie udało się uratować" - powiedział Laszko w telewizji Rada.

Oświadczył, że "są to rezultaty tego, co czyni armia rosyjska, której nie można nazwać armią, bo armia nie strzela do lekarzy, dzieci, szkół i przedszkoli".

O ofiarach wśród dzieci informował również w sobotę szpital w Kijowie, a w niedzielę - władze obwodu sumskiego. W Ochtyrce w tym regionie ostrzelane zostało przedszkole.